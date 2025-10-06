Gaza al via in Egitto i negoziati di pace col piano Trump | Flotilla Tajani | Rientrano 15 italiani sono in ottime condizioni
L'Idf continua a bombardare in diverse zone della Striscia, non solo a Gaza City, nonostante la richiesta del presidente americano di fermare i raid. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: gaza - egitto
Egitto,'a Gaza oltre 100 civili uccisi al giorno,vergogna'
Gaza, altri 161 camion di aiuti entrati nella Striscia dall'Egitto | Tajani: "Sì alla Palestina se loro riconoscono Israele"
Egitto, riso e farina in bottiglie lanciate in mare: “Proviamo a inviare cibo ai nostri fratelli a Gaza”
Al via in Egitto i negoziati di pace per Gaza - Al Cairo l'incontro del capo negoziatore di Hamas con i mediatori di Egitto e Qatar, prima dei colloqui indiretti con Israele a Sharm El- Segnala romasette.it
Guerra Israele, in Egitto negoziati sul piano di Trump. Rientrati italiani Flotilla. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, in Egitto negoziati sul piano di Trump. tg24.sky.it scrive