Gaza al via in Egitto i colloqui per la tregua Trump | Dialogo proficuo con Hamas La prima fase dovrebbe finire in settimana
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - egitto
Egitto,'a Gaza oltre 100 civili uccisi al giorno,vergogna'
Gaza, altri 161 camion di aiuti entrati nella Striscia dall'Egitto | Tajani: "Sì alla Palestina se loro riconoscono Israele"
Egitto, riso e farina in bottiglie lanciate in mare: “Proviamo a inviare cibo ai nostri fratelli a Gaza”
Attesa per i colloqui in Egitto sul cessate il fuoco a Gaza ? https://l.euronews.com/9owb - X Vai su X
Con il sì di #Hamas alla liberazione degli ostaggi si riaccendono le speranze per una tregua a #Gaza. Già domani in Egitto la ripresa delle trattative. “Non accetteremo ritardi” scrive il presidente #Trump. I bombardamenti sulla Striscia sono diminuiti. #Tg1 Andr Vai su Facebook
Gaza, al via in Egitto i colloqui per la tregua. Trump: “Dialogo proficuo con Hamas. La prima fase dovrebbe finire in settimana” - Hayya, che dovrebbe partecipare ai negoziati per il rilascio degli ostaggi, è arrivata in Egitto. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Gaza, al via i negoziati a Sharm per la pace. Trump: «Prima fase completata in settimana» - Prendono il via oggi i negoziati di pace per Gaza sul piano di Trump a Sharm, in Egitto. Lo riporta ilmattino.it