Gaza al via in Egitto i colloqui per la tregua Trump | Dialogo proficuo con Hamas La prima fase dovrebbe finire in settimana

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gaza al via in egitto i colloqui per la tregua trump dialogo proficuo con hamas la prima fase dovrebbe finire in settimana

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, al via in Egitto i colloqui per la tregua. Trump: “Dialogo proficuo con Hamas. La prima fase dovrebbe finire in settimana”

In questa notizia si parla di: gaza - egitto

Egitto,'a Gaza oltre 100 civili uccisi al giorno,vergogna'

Gaza, altri 161 camion di aiuti entrati nella Striscia dall'Egitto | Tajani: "Sì alla Palestina se loro riconoscono Israele"

Egitto, riso e farina in bottiglie lanciate in mare: “Proviamo a inviare cibo ai nostri fratelli a Gaza”

gaza via egitto colloquiGaza, al via in Egitto i colloqui per la tregua. Trump: “Dialogo proficuo con Hamas. La prima fase dovrebbe finire in settimana” - Hayya, che dovrebbe partecipare ai negoziati per il rilascio degli ostaggi, è arrivata in Egitto. Come scrive ilfattoquotidiano.it

gaza via egitto colloquiGaza, al via i negoziati a Sharm per la pace. Trump: «Prima fase completata in settimana» - Prendono il via oggi i negoziati di pace per Gaza sul piano di Trump a Sharm, in Egitto. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Via Egitto Colloqui