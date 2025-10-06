Gaza al via il vertice di pace in Egitto Trump minaccia Hamas e avverte Netanyahu | Basta attacchi
Al via oggi, a Sharm El Sheikh, in Egitto, il nuovo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas sul piano di pace per Gaza fortemente voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Gaza, Trump in pressing su Hamas e Israele. Trump si è mostrato ottimista sull’esito dei colloqui affermando già alla vigilia che i negoziati “stanno andando molto bene” e che per le trattative “ci vorranno un paio di giorni”. “Non abbiamo bisogno di flessibilità – ha affermato il presidente Usa – perché tutti hanno praticamente accettato” il piano, tuttavia ”ci saranno sempre dei cambiamen ti”, ha detto aprendo a possibili modifiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - vertice
Missione Witkoff a Roma: domani il vertice con Israele e Qatar per cercare di chiudere un accordo sul cessate il fuoco a Gaza
Gaza, falliti i negoziati. Oggi ‘vertice’ telefonico Gb-Francia-Germania
Vertice di oltre dieci ore, passa la linea di Netanyahu: «Conquistare Gaza». Hamas: «Combatteremo contro chiunque»
Una speranza per la pace a Gaza Presto un vertice decisivo in Egitto @robertopaglial, @oss_romano - X Vai su X
Giornata calda, con la Global Sumud Flotilla in primo piano: @giampaolomusumeci cercherà di capirne di più intervistando un esperto di diritto del mare e poi ci porterà dalle acque internazionali fronte Gaza fino a Copenaghen, dove si sta svolgendo il vertice Vai su Facebook
Gaza, al via i negoziati a Sharm per la pace. Trump: «Prima fase completata in settimana» - Prendono il via oggi i negoziati di pace per Gaza sul piano di Trump a Sharm, in Egitto. Secondo ilgazzettino.it
Gaza, le pressioni (e le minacce) di Trump su Hamas e Netanyahu: via ai negoziati per la pace in 48 ore - Il presidente Usa: “L’organizzazione terroristica palestinese sarà annientata se non rinuncia alla Striscia”. Scrive msn.com