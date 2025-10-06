Gaza al via il vertice di pace in Egitto Trump minaccia Hamas e avverte Netanyahu | Basta attacchi

Al via oggi, a Sharm El Sheikh, in Egitto, il nuovo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas sul piano di pace per Gaza fortemente voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Gaza, Trump in pressing su Hamas e Israele. Trump si è mostrato ottimista sull’esito dei colloqui affermando già alla vigilia che i negoziati “stanno andando molto bene” e che per le trattative “ci vorranno un paio di giorni”. “Non abbiamo bisogno di flessibilità – ha affermato il presidente Usa – perché tutti hanno praticamente accettato” il piano, tuttavia ”ci saranno sempre dei cambiamen ti”, ha detto aprendo a possibili modifiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

