Gaza al via i negoziati tra Israele e Hamas sul piano di pace di Trump
Roma, 6 ottobre 2025 - E’ il giorno dei negoziati per Gaza. Dovrebbero prendere il via oggi a Sharm el-Sheikh, località egiziana sul Mar Rosso, i negoziati tra Israele e il gruppo terroristico palestinese Hamas per finalizzare i dettagli del piano per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza proposto dal presidente americano Donald Trump. In una dichiarazione, Hamas ha annunciato che il capo negoziatore, Khalil al-Hayya, scampato all'attacco di Israele a Doha, in Qatar, a settembre, è arrivato in Egitto ieri sera. L'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che la delegazione di Israele, guidata dal ministro degli Affari strategici, Ron Dermer, partirà oggi per Sharm el-Shekih per incontrare i mediatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
