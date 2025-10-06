Gattuso ha il tassello che mancava | il suo allenatore di club gli sta cambiando ruolo

Rino Gattuso può aver finalmente trovato il tassello che mancava per la sua Nazionale Italiana: ecco come l’azzurro sta cambiando ruolo nell’attuale club in cui milita. Rino Gattuso ha continuato in questo periodo ad osservare i giocatori azzurri e ha deciso, sulla base di quanto visto in campo, chi chiamare per i match che – in questa pausa – la Nazionale Italiana dovrà affrontare. Gli azzurri giocheranno ancora una volta contro Estonia e Israele e non dovranno commettere passi falsi. Qualificarsi ai Mondiali è diventato un obbligo, quindi sarà importantissimo non incappare in incidenti di percorso. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Gattuso ha il tassello che mancava: il suo allenatore di club gli sta cambiando ruolo

In questa notizia si parla di: gattuso - tassello

Gattuso sorride, ha un nuovo tassello convocabile ad ottobre | Se continua così lo chiama di sicuro

ROMA (ITALPRESS) – “Il movimento è vivo, ma manca quel tassello che non abbiamo centrato per due volte”. E’ la qualificazione ai Mondiali il grande tarlo del tifoso azzurro, e dunque del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina che, dopo i risultati otte Vai su Facebook

Italia-Israele, Capello: «Si deve giocare, politica da parte. Lo sport deve unire. Gattuso? Ha avuto coraggio, non come chi lascia a metà percorso» - Altra sosta nazionali, con l'Italia di Gattuso che si prepara alle due sfide ancora una volta contro Estonia e Israele, in programma rispettivamente sabato e martedì, valide per ... Da msn.com

Gattuso rialza l'Italia: "Due mazzate nei denti". Kean: "È quello che ci mancava" - Abbiamo giocato con due attaccanti, abbiamo messo in preventivo che un paio di ripartenze potevamo prenderle. Lo riporta tuttosport.com