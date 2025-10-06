Gasp porta in alto la Roma e manda all' inferno i viola

Dimenticate l'Atalanta che regalava spettacolo a suon di gol. La Roma di Gasperini vince solo di misura, dimostrando compattezza e un grande pragmatismo figlio del suo allenatore. Il tecnico di Grugliasco conosce i limiti e le lacune della sua rosa, emerse in maniera chiara nella serata di Coppa di giovedì scorso, ma anche le qualità di molti suoi elementi. Ecco che Gasp gestisce i suoi ragazzi con il bilancino, fra giocatori stanchi, altri dal buon tasso tecnico e altri ancora da rilanciare. Così la missione di portare a casa i tre punti contro un avversario per lui ostico (contro la Fiorentina prima di ieri cinque sconfitte nelle ultime otto) è perfettamente riuscita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gasp porta in alto la Roma e manda all'inferno i viola

