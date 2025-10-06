Gaslini rsu in assemblea | No privatizzazione e garanzie per i lavoratori le nostre richieste
Nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre, al Gaslini, si è svolta un'assemblea generale molto partecipata che, si legge in una nota: "Nelle intenzioni della rsu, avrebbe dovuto svolgersi davanti all’ospedale ma che, per espressa indicazione della direzione, si è svolta presso l'aula Magna". Una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Gaslini, Uil Fpl sostiene la Rsu: "Preoccupati su privatizzazione". Oggi presidio e assemblea https://ift.tt/yX3CeEQ https://ift.tt/9PIM4pC - X Vai su X
Sì è conclusa oggi la Summer School 2025 dei Consulenti del Lavoro, quest’anno nella pittoresca Montepulciano, insieme all’assemblea dei Presidenti. Un momento di confronto tra dirigenti e di crescita della categoria con la formazione dei giovani Consulen Vai su Facebook
Preoccupazione per l’ingresso dei privati, la Rsu Istituto Gaslini annuncia assemblea / presidio per il 6 ottobre - I nuovi partenariati secondo la Rsu porteranno a una massiva gestione da parte di soggetti esterni dei servizi oggi in “core” all’Istituto in una dimensione totalmente pubblica ... Si legge su msn.com
Sanità: presidio Rsu al Gaslini per chiedere assunzioni - Presidio davanti all'ingresso dell'ospedale Gaslini, organizzato dalla Rsu, per protestare contro la carenza di organico e per chiedere la stabilizzazione del personale precario. Scrive ansa.it