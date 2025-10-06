Garlasco trovato un pc fantasma a casa Sempio

Un giallo nel giallo. Questa volta a sollevare i sospetti è il ritrovamento di un pc "fantasma" in casa di Andrea Sempio. A fine settembre sono state effettuate ulteriori perquisizioni a casa dei genitori del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, dove lui stesso è tornato a vivere. E, stando a quanto riferisce Rita Cavallaro su  Il Tempo, è stato trovato un computer che era sfuggito durante la perquisizione di maggio. Sempio ha spiegato agli investigatori che il computer gli è stato dato dalla società per la quale lavora in modo da poter essere operativo anche da casa ma ora quel pc è stato sequestrato e verrà sottoposto ad accertamenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

