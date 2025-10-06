Garlasco trovato un pc fantasma a casa Sempio
Un giallo nel giallo. Questa volta a sollevare i sospetti è il ritrovamento di un pc "fantasma" in casa di Andrea Sempio. A fine settembre sono state effettuate ulteriori perquisizioni a casa dei genitori del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, dove lui stesso è tornato a vivere. E, stando a quanto riferisce Rita Cavallaro su Il Tempo, è stato trovato un computer che era sfuggito durante la perquisizione di maggio. Sempio ha spiegato agli investigatori che il computer gli è stato dato dalla società per la quale lavora in modo da poter essere operativo anche da casa ma ora quel pc è stato sequestrato e verrà sottoposto ad accertamenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: garlasco - trovato
Garlasco, è il giorno della verità sul Dna fantasma trovato su Chiara Poggi: chi è il maschio ignoto? La diretta
Ignoto 3, l’ultimo mistero di Garlasco: il Dna trovato dopo 18 anni è di un uomo sconosciuto. "Firma del killer”. “No, garza contaminata”
Ignoto 3, l’ultimo mistero di Garlasco: il Dna trovato dopo 18 anni è di un uomo sconosciuto. "Firma del killer”. “Cercate fantasmi”
Sasha Pinna viene trovato senza vita nella dependance di casa a Garlasco il 2 aprile 2014. Gli atti parlano di gesto volontario, ma restano SMS su un presunto “inseguimento”, chiamate non chiarite e legami che negli anni successivi porteranno ad altre inchie - X Vai su X
"Trovato in casa dei Sempio". Garlasco, il colpo di scena che cambia tutto: cosa hanno scoperto (VIDEO) Vai su Facebook
Delitto di Garlasco: spunta il pc “fantasma” introvabile - Sembrano esserci novità in merito al delitto di Garlasco ed in particolare su cosa sarebbe stato trovato in casa Sempio: un pc "fantasma". Da newsmondo.it
Garlasco, spunta un pc “fantasma” a casa Sempio: il nuovo tassello che agita l’inchiesta - Un computer mai trovato nelle prime perquisizioni, un biglietto con appunti sospetti e i conti bancari che aprono scenari inattesi. Si legge su panorama.it