Garlasco sequestrato un altro pc ad Andrea Sempio ma non solo | trovati un quaderno e ricevute di prelievi
Nell’ultima perquisizione a casa di Andrea Sempio trovati nuovi oggetti, tra cui un computer, appunti legati al caso e libri sul santuario della Bozzola. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: garlasco - sequestrato
“Cosa hanno sequestrato a casa Sempio”. Garlasco, perquisizione finita: “Scatoloni di roba”
Garlasco, quando è stato sequestrato il "pizzino": ora tutto torna?
Garlasco: sequestrato il pc del lavoro di Andrea Sempio
“ quando sono tornati a settembre hanno sequestrato diciotto documenti, tra cui un key esterno .. foglio scritto a mano 1 ( chiamate Verso fisso Poggi)” Carmelo #schirinna #garlasco #ignotox - X Vai su X
Mattino 5. . Tutte le ultime novità sul caso Garlasco con tante testimonianze in diretta a #Mattino5 Vai su Facebook
Garlasco, sequestrato un altro pc ad Andrea Sempio ma non solo: trovati un quaderno e ricevute di prelievi - Nell’ultima perquisizione a casa di Andrea Sempio trovati nuovi oggetti, tra cui un pc, appunti legati al caso e libri sul santuario della Bozzola ... Da virgilio.it
Caso Garlasco, nuove perquisizioni: sequestrato un computer ad Andrea Sempio - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it scrive