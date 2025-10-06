Garlasco | sequestrato il pc del lavoro di Andrea Sempio
AGI - Nelle ultime perquisizioni del 26 settembre a casa di Andrea Sempio è stato trovato un pc che gli è stato sequestrato. La notizia, anticipata dal quotidiano 'Il Tempo', viene confermata da fonti qualificate. L'avvocata Angela Taccia, che assiste l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, spiega: "Non si tratta di un pc 'fantasma'. È semplicemente il portatile che diedero ad Andrea Sempio i datori di lavoro per poter lavorare in smart working nei giorni in cui c'erano troppi giornalisti sul suo luogo di lavoro. Non fu rinvenuto nella perquisizione di maggio perché quel pc fu consegnato a Sempio solo successivamente dalla propria azienda per permettergli di continuare a lavorare senza essere esposto alla gogna mediatica sul luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it
