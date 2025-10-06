Garlasco nuovi sviluppi in arrivo | la bomba da Giletti

Tvzap.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Lunedì 6 ottobre torna in prima serata su Rai 3 Massimo Giletti con il programma d’inchiesta “Lo Stato delle Cose”. Dalle 21.20, la trasmissione affronterà temi di grande attualità, spaziando dalla geopolitica internazionale alle inchieste di cronaca giudiziaria italiana che hanno segnato l’opinione pubblica. . L’apertura della serata sarà riservata alla guerra a Gaza e alle nuove prospettive di pace. In studio, il giornalista Michele Santoro offrirà la propria analisi sul ruolo dell’Italia nel contesto mediorientale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

