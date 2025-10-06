Garlasco l’altra indagine su Venditti e i carabinieri tra Porsche ristoranti e pizzini

C’è un’altra indagine sull’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Oggi accusato di corruzione a Brescia nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Secondo l’accusa Venditti avrebbe chiesto l’archiviazione di Andrea Sempio in cambio di denaro. L’altro procedimento è nato dai carabinieri che collaboravano con il pm in procura. Ne parla oggi La Verità e mette in luce i rapporti dell’ex procuratore con politici e imprenditori. E c’è anche una 41enne rumena che si chiama Cornelia Brundusa detta Brenda. E la storia di una villa venduta a un maresciallo collaboratore dell’ex europarlamentare leghista Angelo Ciocca. 🔗 Leggi su Open.online