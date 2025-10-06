Gargiulo reggente dei Bidognetti per la Cassazione | Ancora carcere
Nicola Gargliulo detto ‘Capitone’, 58enne di Lusciano, resta in carcere. E' quanto disposto dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Alfredo Guardiano, che si è pronunciata sul ricorso presentato dallo storico affiliato del clan dei Casalesi fazione Bidognetti, avverso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
