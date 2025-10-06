Gardaland le montagne russe sono da record | 50 milioni di passeggeri a bordo di Shaman
Adrenalina a mille (o forse anche di più). Continua ad aumentare il numero dei visitatori di Gardaland alla ricerca di vivere forti emozioni. La dimostrazione sta nel traguardo dei 50 milioni gli ospiti che ad oggi hanno sfidato le emozioni di Shaman, la prima montagna russa permanente costruita in Italia e installata nel 1985, che quest’anno celebra i suoi 40 anni. Un risultato che arriva in un anno davvero speciale, quello del 50° anniversario di Gardaland Resort, e che coincide con l’avvio ufficiale della stagione più “spaventosamente memorabile” dell’anno. Oggi a bordo dei treni di Shaman tra curve, discese e giri della morte hanno preso posto s cheletri, zombie, e strambi personaggi pronti a sfrecciare fino a 70 kmh. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: gardaland - montagne
Gardaland, le montagne russe sono da record: 50 milioni di passeggeri a bordo di Shaman - Un percorso che regala brividi unici: curva di 180°, discesa di 25 metri, doppio “killer loop”, una “air time hill”, due avvitamenti e un’elica finale di 360°. Si legge su ilgiorno.it
IL VIDEO. 50 milioni di ospiti per le prime montagne russe d'Italia - Cinquanta milioni di ospiti in 40 anni: sono i numeri della prima montagna russa permanente installata in Italia: Shaman, ospitata dal 1985 a Gardaland. Segnala ildolomiti.it