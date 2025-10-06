Gardaland le montagne russe sono da record | 50 milioni di passeggeri a bordo di Shaman

Adrenalina a mille (o forse anche di più). Continua ad aumentare il numero dei visitatori di Gardaland alla ricerca di vivere forti emozioni. La dimostrazione sta nel traguardo dei 50 milioni gli ospiti che ad oggi hanno sfidato le emozioni di Shaman, la prima montagna russa permanente costruita in Italia e installata nel 1985, che quest’anno celebra i suoi 40 anni. Un risultato che arriva in un anno davvero speciale, quello del 50° anniversario di Gardaland Resort, e che coincide con l’avvio ufficiale della stagione più “spaventosamente memorabile” dell’anno. Oggi a bordo dei treni di Shaman tra curve, discese e giri della morte hanno preso posto s cheletri, zombie, e strambi personaggi pronti a sfrecciare fino a 70 kmh. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

