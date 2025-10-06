Gardaland festeggia un nuovo record | 50 milioni di visitatori su Shaman

Lapresse.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato raggiunto un traguardo storico a Gardaland: 50 milioni di visitatori hanno sfidato le emozioni di Shaman, la prima montagna russa permanente costruita in Italia e inaugurata nel 1985. A bordo dei treni mostri, zombi e strambi personaggi che, arrivati al Parco per celebrare l’edizione più lunga di sempre di Gardaland Magic Halloween, sono stati coinvolti in un giro adrenalinico tra curve mozzafiato, discese da 25 metri, un doppio “killer loop”, una “air time hill” capace di sollevarli dai sedili e un’elica finale di 360°. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

