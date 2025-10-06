Garbo | Non mi aspettavo il Milan potesse essere già lassù

Daniele Garbo durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, ha detto la sua su questo inizio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri.

