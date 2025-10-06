Gamec una seconda casa sulle Orobie

Ecodibergamo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«PENSARE COME UNA MONTAGNA». Inaugurato il nuovo bivacco Frattini a 2.250 metri, nel territorio di Valbondione nato in collaborazione con il Cai. «Non ospiterà mostre, ma ci ricorderà quello che abbiamo imparato dalle vette». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

gamec una seconda casa sulle orobie

© Ecodibergamo.it - Gamec, una seconda casa sulle Orobie

In questa notizia si parla di: gamec - seconda

gamec seconda casa orobieGamec, una seconda casa sulle Orobie - 250 metri, nel territorio di Valbondione nato in collaborazione con il Cai. ecodibergamo.it scrive

gamec seconda casa orobieGAMeC Bergamo: Pensare come una montagna – IL BIENNALE DELLE OROBIE 5° ciclo di eventi, dal 4 ottobre 2025 - Aprirà il 4 ottobre 2025 il quinto e ultimo ciclo di Pensare come una montagna – Il Biennale delle Orobie, il programma della GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo che, sotto la ... Da liquidarte.it

Cerca Video su questo argomento: Gamec Seconda Casa Orobie