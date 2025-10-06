Game over per Ghislaine Maxwell la Corte Suprema cancella il suo sogno di libertà
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l’appello di Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice di Jeffrey Epstein, chiudendo definitivamente ogni possibilità di ribaltare la sua condanna penale. La decisione dei giudici significa che Maxwell dovrà scontare l’intera pena di 20 anni di carcere a cui è stata condannata nel 2022 per il suo ruolo centrale nel reclutamento e nell’abuso sessuale di ragazze minorenni. La sentenza arriva dopo mesi di attesa e rappresenta l’ultimo capitolo giudiziario di un caso che ha tenuto con il fiato sospeso l’opinione pubblica americana e internazionale. Con questa decisione, l’unica speranza residua per Maxwell di ottenere una liberazione anticipata sarebbe ora la grazia presidenziale da parte di Donald Trump, con cui aveva frequentato gli stessi circoli mondani in Florida e New York negli anni passati. 🔗 Leggi su Cultweb.it
