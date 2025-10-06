Game of thrones | segna il 9 ottobre sul tuo calendario!

anticipazioni e novità nel mondo di Game of Thrones per il 2025-2026. Il panorama delle produzioni legate all'universo di Westeros si prepara a vivere un periodo di grande fermento. Dopo un anno caratterizzato da una relativa calma, si avvicinano eventi che promettono di ridefinire gli orizzonti narrativi e promozionali del franchise. Tra conferme, attese e nuovi progetti, il 2025 e il 2026 si prospettano come anni fondamentali per gli appassionati. il ritorno sul palco: l'evento al New York Comic-Con. dettagli dell'appuntamento del 9 ottobre 2025. Il 9 ottobre 2025 rappresenta una data chiave con l'organizzazione di un panel dedicato a A Knight of the Seven Kingdoms.

Annunciato ufficialmente il nuovo prequel di “Game of Thrones”, intitolato “A Knight of the Seven Kingdoms”: uscirà a gennaio. Non saranno presenti draghi o abilità magiche. - X Vai su X

realme Game of Thrones Limited Edition è forgiato nelle fiamme, vivo nei suoi colori cangianti. #OwnYourRealPower #GameofThronesPhone #realme Vai su Facebook

realme Game of Thrones Limited Edition: potenza e design epico - (Adnkronos) – realme è pronta a presentare il suo nuovo dispositivo, il realme Game of Thrones Limited Edition, un prodotto che si ispira al tema "Own Your Real Power" e promette di combinare potenza ... Da msn.com

Realme presenta lo smartphone Game of Thrones - Realme ha annunciato a Milano il lancio del primo smartphone ufficiale dedicato a Game of Thrones. Scrive tecnoandroid.it