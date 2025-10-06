Galleria Farè omaggia l’artista Alberto Zorzini con una mostra collettiva
Pittura, scultura e fotografia si uniscono in un tributo al pittore e grafico Alberto Zorzini, scomparso tre anni fa, con la mostra Anima, inaugurata alla Galleria FARè, in Corte del Giglio a Udine, con il patrocinio dei Comuni di Udine e di Buttrio. L’esposizione, visitabile fino al 25 ottobre. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: galleria - omaggia
Confcommercio Chieti omaggia Melle in Galleria: "Per 37 anni ha accompagnato la vita di intere generazioni"
#ConsigliFAI | Doppia inaugurazione a Gradisca d’Isonzo! Alla Galleria Regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan hanno preso il via oggi due mostre imperdibili organizzate da ERPAC Ente Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giuli Vai su Facebook
Il legno si fa arte: omaggio a Piero Minzon alla galleria Spaziografico - Il Giunco - X Vai su X