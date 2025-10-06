Galleria Farè omaggia l’artista Alberto Zorzini con una mostra collettiva

Udinetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pittura, scultura e fotografia si uniscono in un tributo al pittore e grafico Alberto Zorzini, scomparso tre anni fa, con la mostra Anima, inaugurata alla Galleria FARè, in Corte del Giglio a Udine, con il patrocinio dei Comuni di Udine e di Buttrio. L’esposizione, visitabile fino al 25 ottobre. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: galleria - omaggia

Confcommercio Chieti omaggia Melle in Galleria: "Per 37 anni ha accompagnato la vita di intere generazioni"

Cerca Video su questo argomento: Galleria Far232 Omaggia L8217artista