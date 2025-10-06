Gaetano lotta tra la vita e la morte | quattro giovani in carcere per tentato omicidio

Tempo di lettura: 3 minuti Restano gravi le condizioni di Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Caudio aggredito nella notte tra sabato e domenica all’esterno della discoteca Xue, in via Cirignano a Montesarchio. Il ragazzo è stato sottoposto a due delicatissimi interventi chirurgici nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “San Pio” di Benevento, dove era arrivato in codice rosso con gravissime lesioni alla testa e fratture multiple su altre parti del corpo. Dopo l’ultimo intervento, il giovane è stato trasferito in rianimazione, dove resta in condizioni critiche, costantemente monitorato dai medici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gaetano lotta tra la vita e la morte: quattro giovani in carcere per tentato omicidio

In questa notizia si parla di: gaetano - lotta

