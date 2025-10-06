Gaetano lotta tra la vita e la morte gravi le condizioni del minorenne pestato a Montesarchio

Ricoverato in condizioni critiche al "San Pio" dopo due interventi chirurgici, il giovane di Tocco Caudio ha avuto bisogno di trasfusioni: in tanti stanno donando sangue Resta in bilico tra la vita e la morte Gaetano Cusano, il 17enne di .

In questa notizia si parla di: gaetano - lotta

Gaetano lotta tra la vita e la morte: quattro giovani in carcere per tentato omicidio

