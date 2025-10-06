Gabriele Gravina su Italia-Israele | Fortemente indignato per quanto stiamo vedendo ma si gioca

Il presidente della Federcalcio esclude che la Nazionale non vada in campo il 14 ottobre a Udine per la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026. Poi ha rivelato di aver fatto un sogno inquietante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Calcio, Gabriele Gravina avverte: “Non giocare contro Israele significa non andare al Mondiale”

gabriele gravina italia israeleGabriele Gravina su Italia-Israele: “Fortemente indignato per quanto stiamo vedendo ma si gioca” - Il presidente della Federcalcio esclude che la Nazionale non vada in campo il 14 ottobre a Udine per la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 ... Come scrive fanpage.it

gabriele gravina italia israeleItalia, Gravina: "Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo" - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato ospite del podcast "Sette vite" e ha parlato delle prossime quattro sfide di qualificazione. Scrive tuttomercatoweb.com

