Un attacco che fatica a trovare equilibrio, una manovra spesso sterile e un futuro ancora in costruzione. La Juventus vive un momento di riflessione: le prestazioni altalenanti dei nuovi arrivati, da Jonathan David a Loïs Openda, non hanno convinto del tutto, e il caso Vlahovic continua a rimanere una variabile sospesa. In questo contesto di incertezza, la dirigenza bianconera guarda oltre la Serie A, puntando con decisione verso la Premier League. Dall’Inghilterra, infatti, rimbalza un nome capace di accendere immediatamente le fantasie del popolo juventino: Gabriel Jesus. Un affare che passa da Londra e da Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Gabriel Jesus, la Juve prepara la mossa: l’Arsenal apre alla cessione ma tutto passa da Vlahovic