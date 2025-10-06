Gabriel Jesus Juve pazza idea dalla Premier League! L’Arsenal apre alla cessione a gennaio serve questa offerta | cifre e dettagli
Gabriel Jesus Juve, i bianconeri guardano in Premier: l’Arsenal apre alla cessione del brasiliano, serve la partenza del serbo per finanziare l’assalto. Un attacco che non convince, nuovi acquisti che faticano a ingranare e un futuro ancora tutto da scrivere. La Juventus, delusa dalle prestazioni fin qui deludenti di Jonathan David e Loïs Openda, e con un Dusan Vlahovic dal futuro sempre in bilico, starebbe già pensando a come correre ai ripari. Secondo indiscrezioni provenienti dall’ Inghilterra, e riportate dal portale specializzato TeamTalk, i bianconeri avrebbero messo nel mirino un nome di primissimo piano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: gabriel - jesus
Gabriel Jesus al posto di Vlahovic: la data della firma è già fissata
Barcellona, pronto un colpo ambizioso sul mercato: occhi puntati su Gabriel Jesus! I dettagli
Milan: da Vlahovic a Gabriel Jesus e Jashari, il mercato infuocato di Allegri
#GabrielJesus , #Arsenal chiede 30 mln: #Milan si defila, l’ #Everton … #europacalcio - X Vai su X
Milan: obiettivo Gabriel Jesus Le news https://milanworld.net/threads/milan-obiettivo-gabriel-jesus.154491 #Milan #Calciomercato #GabrielJesus Vai su Facebook
Gabriel Jesus al posto di Vlahovic: la Juve conosce già la cifra - Il club bianconero può mettere nel mirino l'attaccante brasiliano, ecco la somma richiesta dall'Arsenal per l'affare ... Segnala calciomercato.it
Dall'Inghilterra: Juve interessata a Gabriel Jesus in vista di gennaio - Delusa dalle prestazioni fin qui deludenti dei vari Jonathan David ed Openda, e con un Vlahovic con un futuro a Torino sempre in bilico, la Juventus starebbe pensando di correre ai ripari in attacco. Scrive tuttojuve.com