Gabriel Jesus al posto di Vlahovic | la Juve conosce già la cifra

Calciomercato.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino può sbarcare l’erede del serbo, operazione possibile a gennaio: i dettagli Tempo scaduto per Vlahovic alla Juventus, nonostante il buon avvio di stagione. Le strade del serbo e dei bianconeri si separeranno tra non molto, si può andare verso una cessione a gennaio. Il nome con cui il club potrebbe sostituirlo è Gabriel Jesus, con l’Arsenal che ha già fissato in circa 35 milioni di euro il prezzo di uscita del brasiliano. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) L’attaccante si sta riprendendo dal grave infortunio di quasi un anno fa, con il contratto in scadenza nel 2027 per il 28enne sembra non esserci più spazio a Londra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

