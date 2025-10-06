Gabbia commenta il pareggio dopo Juve Milan | C’è sicuramente dispiacere perché volevamo la vittoria ma ci sono queste cose che sono state positive

Gabbia commenta il pareggio dopo Juve Milan: tutte le dichiarazioni del difensore rossonero dopo la partita. Il difensore del Milan Gabbia ha parlato a Milan TV dopo il pareggio contro la Juve. PAROLE – «C’è sicuramente dispiacere perché ovviamente volevamo la vittoria. Abbiamo creato diverse occasioni per poterla raggiungere, però questo non è successo. Ci sono cose positive che dobbiamo tenere, prendere e continuare a fare e altre in cui dobbiamo migliorare, ma abbiamo tutte le carte in regola per farlo: uno staff preparato, un ottimo mister, dei giocatori che mettono il 100% in settimana per migliorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gabbia commenta il pareggio dopo Juve Milan: «C’è sicuramente dispiacere perché volevamo la vittoria ma ci sono queste cose che sono state positive»

