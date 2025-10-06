GI Joe il lato umano dell’Energon Universe

Screenworld.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per quanto possa mutare la coscienza nazionale, in America non passerà mai di moda il patriottismo. Estremizzato, a volte, e portatore di crepe più che di speranze, questo sentimento nazionale è stato la scintilla vitale di figure come Capitan America, ai tempi della Golden Age dei comics, o di incarnazioni più moderne, come i G.I. Joe. Sull’onda emotiva di una politica militare interventista tipica degli anni ’70 e ’80, la nascita dei real american heroes era un’interpretazione quasi critica nei confronti di quel mondo. Ad affascinare il pubblico mondiale fu la serie animata, spettacolare e sostenuta da una colonna sonora portentosa, ma la vera anima dei G. 🔗 Leggi su Screenworld.it

gi joe il lato umano dell8217energon universe

© Screenworld.it - G.I. Joe, il lato umano dell’Energon Universe

In questa notizia si parla di: lato - umano

Superman, James Gunn celebra il successo al box office: "Lieto di aver fatto un film sul lato umano dell'eroe"

L’ombra che è in noi: “Nero come il buio” e il lato oscuro dell’animo umano

Gauff in lacrime agli Us Open: «Le persone tendono a trascurare il lato umano di noi atleti. Simon Biles mi ha aiutata»

Ghisalba, alla scoperta del lato umano del condottiero Bartolomeo Colleoni - A 550 ani dalla sua morte si vuole presentare il lato più umano del noto capitano di ventura e condottiero bergamasco. ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gi Joe Lato Umano