GI Joe il lato umano dell’Energon Universe
Per quanto possa mutare la coscienza nazionale, in America non passerà mai di moda il patriottismo. Estremizzato, a volte, e portatore di crepe più che di speranze, questo sentimento nazionale è stato la scintilla vitale di figure come Capitan America, ai tempi della Golden Age dei comics, o di incarnazioni più moderne, come i G.I. Joe. Sull’onda emotiva di una politica militare interventista tipica degli anni ’70 e ’80, la nascita dei real american heroes era un’interpretazione quasi critica nei confronti di quel mondo. Ad affascinare il pubblico mondiale fu la serie animata, spettacolare e sostenuta da una colonna sonora portentosa, ma la vera anima dei G. 🔗 Leggi su Screenworld.it
