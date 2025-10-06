Fvg aumentano le intossicazioni da funghi | Non fidatevi delle app
Con l’arrivo dell’autunno e l’aumento dei raccoglitori, la Direzione centrale Salute del Friuli Venezia Giulia richiama l’attenzione sui rischi del consumo di funghi non controllati. Ogni anno si registrano numerosi casi di intossicazione, spesso causati da errori di riconoscimento o da una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Ottobre è il mese perfetto per andare a #funghi, ma attenzione: ogni anno aumentano i casi di intossicazione legati a raccolte "fai-da-te". L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha stilato un decalogo con #regole pratiche per consumarli in sicurezza ed evitar
Troppa fiducia nelle app: cresce il rischio intossicazioni da funghi tra i raccoglitori inesperti - Aumentano i casi di intossicazione da funghi velenosi in Italia, soprattutto in Toscana; esperti raccomandano massima prudenza e corsi specifici. Da tech.everyeye.it
