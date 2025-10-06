Fvg aumentano le intossicazioni da funghi | Non fidatevi delle app

Udinetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’autunno e l’aumento dei raccoglitori, la Direzione centrale Salute del Friuli Venezia Giulia richiama l’attenzione sui rischi del consumo di funghi non controllati. Ogni anno si registrano numerosi casi di intossicazione, spesso causati da errori di riconoscimento o da una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aumentano - intossicazioni

fvg aumentano intossicazioni funghiTroppa fiducia nelle app: cresce il rischio intossicazioni da funghi tra i raccoglitori inesperti - Aumentano i casi di intossicazione da funghi velenosi in Italia, soprattutto in Toscana; esperti raccomandano massima prudenza e corsi specifici. Da tech.everyeye.it

fvg aumentano intossicazioni funghiIl boom delle app di riconoscimento funghi causa aumento intossicazioni tra utenti non esperti - Aumentano i casi di intossicazione da funghi velenosi in Italia, soprattutto in Toscana; esperti raccomandano massima prudenza e corsi specifici. Riporta tech.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Fvg Aumentano Intossicazioni Funghi