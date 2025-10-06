Furto in piena notte in un negozio di biciclette | danni per 7 mila euro

Ennesimo furto nella sede di Cicli Bandiziol. I ladri nella serata di sabato si sono introdotti all'interno del negozio portandosi via tre biciclette di valore. Il fatto è successo intorno a mezzanotte. Nonostante l'intervento tempestivo dei carabinieri di Fiume Veneto, gli autori sono riusciti a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

