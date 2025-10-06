Furto all’Istituto Rita Levi-Montalcini | ferma condanna e massima attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale

Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio esprime piena vicinanza alla comunità scolastica e alle famiglie in seguito ai nuovi furti perpetrati, nelle scorse ore, ai danni dell’Istituto “Rita Levi-Montalcini”, sia nel plesso del Capoluogo sia in quello di Sant’Agnese. Si tratta di azioni gravi che minano la serenità della vita scolastica e compromettono il regolare svolgimento delle attività educative. “Condanniamo con forza questi atti inqualificabili che offendono l’intera comunità – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Ricci – Colpire una scuola significa colpire il cuore pulsante del nostro paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

