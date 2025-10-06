Furto all’istituto Montalcini i genitori | Atto ignobile e sconfortante

Tempo di lettura: 2 minuti “La componente genitori del Consiglio di Istituto desidera esprimere la più sincera e profonda vicinanza a tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di San Giorgio del Sannio, ancora una volta duramente colpita da un vile furto. È davvero sconfortante constatare come la scuola debba nuovamente affrontare una ferita così grave. Si tratta di un atto inaccettabile, che non colpisce solo il patrimonio materiale dell’Istituto, ma mina il senso di fiducia, la serenità e il rispetto che dovrebbero accompagnare ogni luogo di formazione. Una scuola non è un edificio qualunque: è un presidio di educazione, di crescita umana e civile, un luogo in cui si costruisce il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

