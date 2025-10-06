Furti in serie nei negozi del centro arrestato dalla Polizia
Era diventato l'incubo dei commercianti di Taranto, con le sue spaccate per saccheggiare i negozi. Questa notte, però, la carriera del ladro seriale si è interrotta. La Polizia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
