Furti in serie nei negozi del centro arrestato dalla Polizia

Era diventato l'incubo dei commercianti di Taranto, con le sue spaccate per saccheggiare i negozi. Questa notte, però, la carriera del ladro seriale si è interrotta. La Polizia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Furti in serie nei negozi del centro, arrestato dalla Polizia

In questa notizia si parla di: furti - serie

Furti in serie di scooter e moto sulla costa livornese: 4 denunciati per ricettazione

Ubriaco dimesso dal pronto soccorso a Como vaga per l'ospedale e mette a segno una serie di furti, arrestato

Furti in serie al santuario delle Grazie e a Preganziol, il ladro è un 42enne

Furti in serie nei negozi del centro, arrestato dalla Polizia - X Vai su X

Serie di furti a Lucignano. Paura per la nota psicoterapeuta Elisa Marcheselli Vai su Facebook

Furti in serie nei negozi del centro, arrestato dalla Polizia - Era diventato l'incubo dei commercianti di Taranto, con le sue spaccate per saccheggiare i negozi. Da msn.com

Imperia, arrestato ladro seriale: spaccava le vetrine con i tombini e ripuliva bar e negozi del centro - Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Imperia per una serie di furti notturni ai danni di negozi del centro, colpiti con un tombino. Si legge su virgilio.it