Furti di materiale sulla linea Bari-Taranto Fse | Rischio slittamento di sei mesi per la fine dei lavori

Baritoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I furti di materiale rischiano di far slittare di sei mesi il completamento dell'elettrificazione della linea Bari-Taranto di Ferrovie del Sud Est. Ad annunciarlo è la stessa azienda che spiega come le tratte più colpite dagli episodi, “sono la Statte-Taranto Galese dove da inizio anno si sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

