Furti a raffica nei locali | 33enne arrestato dopo mesi di ricerche

Tarantini Time Quotidiano Per mesi aveva seminato paura tra commercianti e titolari di esercizi pubblici, sfondando con calci le vetrate di panifici, pizzerie, bar e gelaterie per mettere a segno una serie di furti. Un 33enne tarantino, convinto di poter continuare indisturbato, era in realtà da tempo nel mirino degli agenti della Squadra Volante della Questura di Taranto, diretta dal dottor Giovanni Di Maggio. Nei suoi confronti, come riporta Taranto Today, era stato emesso un ordine di carcerazione. L’uomo, però, aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile per settimane. I colpi seguivano sempre lo stesso schema: irruzione notturna, vetri in frantumi e casse prese d’assalto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Furti a raffica nei locali: 33enne arrestato dopo mesi di ricerche

