La democrazia non sembra avere più spazio d'esistenza nelle università italiane, dove i collettivi di sinistra hanno cannibalizzato ogni possibilità di discussione e di confronto: non esiste più il diritto di parola per chi non la pensa come loro, non esiste più la libertà di espressone e, soprattutto, non esistono più dialogo e confronto. L'ennesimo caso si è verificato nella giornata odierna al Campus Einaudi di Torino, dove i collettivi rossi sono convinti di avere il totale dominio politico e ideologico. Durante un presidio pacifico per dire basta alle occupazioni nelle università, che ormai sono ininterrotte dall'inizio dell'anno accademico fino alla fine, minando in maniera seria il percorso di chi vuole studiare e non trastullarsi e perdere tempo, i militanti della Lega Giovani Torino sono stati contestati da alcuni studenti riconducibili ai movimenti pro-palestinesi, che hanno intonato cori come " fuori la Lega dall’università" e " anche oggi non entrate ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Fuori da questa città". L'assalto dei collettivi rossi ai giovani della Lega