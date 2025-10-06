‘Fuggite amanti amor’ | torna alla Galleria dell’Accademia il concerto di Capossela e Brunello

FIRENZE – Vinicio Capossela e Mario Brunello tornano alla Galleria dell’Accademia di Firenze lunedì 27 ottobre alle 18 per riportare in scena – a diciotto anni dalla prima esecuzione del 2007 – il concerto Fuggite, amanti, amor – Rime e lamentazioni per Michelangelo. L’iniziativa fa parte della rassegna L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025, il programma ideato dalla Galleria per celebrare i 550 anni dalla nascita del Buonarroti. Iniziata a marzo 2025, la rassegna esplora il rapporto tra l’opera del maestro e i linguaggi della contemporaneità, alternando conferenze, reading, visite tematiche e performance musicali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it