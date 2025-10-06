Fuggi fuggi alla vista delle divise pusher maldestro cade per terra e viene arrestato

Trambusto nel centro storico. Venerdì scorso una pattuglia della polizia locale al lavoro nella zona delle Vigne ha notato la compravendita di droga tra due persone in piazza Banchi. Alla vista delle divise i due sono scappati, il consumatore ha fatto perdere le proprie tracce mentre il pusher è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

