Fuggi fuggi alla vista delle divise pusher maldestro cade per terra e viene arrestato
Trambusto nel centro storico. Venerdì scorso una pattuglia della polizia locale al lavoro nella zona delle Vigne ha notato la compravendita di droga tra due persone in piazza Banchi. Alla vista delle divise i due sono scappati, il consumatore ha fatto perdere le proprie tracce mentre il pusher è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: fuggi - fuggi
Il ticket che spacca Firenze: turisti mordi e fuggi da stangare? “No, balzello inutile”
Turismo, prenotazioni in calo. L’allarme di Confcommercio: "Si va oltre il mordi e fuggi"
Invasione in spiaggia, fuggi fuggi tra i bagnanti: “Siamo interamente ricoperti”
#Terni: #scoppia #rissa a due passi dal #Comune. Poi è fuggi fuggi https://umbriaon.it/terni-scoppia-rissa-a-due-passi-dal-comune-poi-e-fuggi-fuggi/… #Umbria #sicurezza #poliziadiStato - X Vai su X
La rissa sarebbe nata da una lite all'interno di un ristorante della borgata marinara tra il giovane e un dipendente. Poi il fuggi fuggi alla festa e gli spari alla Marinella Vai su Facebook