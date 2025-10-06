Fuga da Noi Moderati | perché il partitino centrista di Lupi non ha più senso

C’è un nuovo movimento migratorio in corso. No, non riguarda le rotte del Mediterraneo, ma quelle del parlamento e delle amministrazioni locali. Le cronache del Corriere della Sera ci informano che un nugolo di Noi Moderati, la creatura politica di Maurizio Lupi, già fragile all’anagrafe, ha deciso di spiccare il volo verso Forza Italia. Un ritorno alla casa madre, direbbero i più indulgenti. Una diserzione con tanto di trolley blu elettrico, commenterebbero i più sinceri. Maurizio Lupi (foto Imagoeconomica). Osservato da vicino, il fenomeno ricorda certe colonie di farfalle che, quando la stagione cambia, si spostano in cerca di un clima più mite. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fuga da Noi Moderati: perché il partitino centrista di Lupi non ha più senso

In questa notizia si parla di: fuga - moderati

Salernitana, saltato l’ostacolo derby, ora è mini-fuga solitaria Vai su Facebook

Fuga da Noi Moderati: perché il partitino centrista di Lupi non ha più senso - Le cronache del Corriere della Sera ci informano che un nugolo di Noi Moderati, la creatura politica di Maurizio Lupi, già fragile all’anagrafe, ha deciso di spiccare il volo verso Forza Italia. Lo riporta lettera43.it