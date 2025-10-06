Fucecchio una vittoria con riscatto Restituisce il ko subito in Coppa Italia
FUCECCHIO 2 CENAIA 0 FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Cioni, Lecceti, Geniotal, Usai, Pieri (65’ Cristodaro), Sgherri, Fiorini (86’ Gjoni), Badalassi, Princiotta (89’ Arapi). All.: Menichetti. CENAIA: Bettarini, Lischi (65’ Boumarouan), Arcidiacono, Bianchi, Signorini, Puleo, Fischer, Cito (75’ Provinzano), Maggi (86’ Cavalli), Remedi, Santagata (70’ Quilici). All.: Sena. Arbitro: Mauro di Pistoia. Reti: 22’ Princiotta, 55’ Badalassi. FUCECCHIO – In un colpo solo il Fucecchio centra la prima vittoria stagionale in campionato e ‘vendica’ il ko subito sempre al Corsini nel primo turno di Coppa Italia, costato poi l’eliminazione dalla competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Campionato Under 16: Chianti volley bianca Pallavolo Fucecchio 0-3 Seconda vittoria per le leonesse di coach Mancini, a farne le spese è il Chianti volley bianca che ne esce sconfitto in casa per un secco 0 a 3! Ottimo inizio di campionato per la nostra u16 Li Vai su Facebook
?Affrico, Perignano e Sestese a punteggio pieno dopo due giornate. Si sbloccano Fucecchio e Sporting Cecina che trovano la prima vittoria stagionale. Ecco cos'è successo nella seconda giornata degli Juniores regionali élite. #calciopiu - X Vai su X
