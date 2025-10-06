Fu travolta da un' auto mentre passeggiava con l' amica | morta la turista tedesca

È durata due mesi l'agonia della turista tedesca che era stata investita, lo scorso 23 luglio, in via Roma a Sciacca, da un'auto d'epoca: una Honda. La sessantatreenne Petra Künne è morta in Germania dove era stata trasferita dopo un ricovero, durato 20 giorni, a Villa Sofia a Palermo. Fu. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

