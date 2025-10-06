Frosinone passata al setaccio | denunce sanzioni e droga nascosta sugli alberi

Frosinonetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato nella serata di venerdì, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio interforze che ha interessato il capoluogo ed in particolare il quartiere “Scalo”.L’attività, finalizzata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frosinone - passata

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Passata Setaccio Denunce