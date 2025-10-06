Frosinone fiera del disco cd e vinile

Ernyaldisko e Music Day Roma presentano la 4° FIERA DEL DISCO, CD e VINILE, nuovo, usato e da collezione, a Frosinone (INGRESSO GRATUITO)La Fiera del Disco torna a Frosinone con un’ampia selezione e tante novità imperdibili. In esposizione troverai esclusivamente dischi originali!Sabato 11 e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - fiera

Frosinone celebra la Giornata in memoria degli I.M.I. Ne sono fiera!? Vai su Facebook

La Fiera del disco: piazza Tebaldo diventa per due giorni capitale dei vinili - Sabato 4 e domenica 5 ottobre, dalle 9 alle 19, piazza Tebaldo Brusato ospita la Fiera del disco, appuntamen ... Come scrive giornaledibrescia.it

La Fiera del Disco conquista Frosinone: un successo tra vinili e CD - A Frosinone si è svolta la Fiera del Disco, un evento dedicato agli amanti della musica in formato fisico, che ha visto una grande partecipazione da parte dei cittadini. Segnala ilmessaggero.it