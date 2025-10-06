Frosinone Diego Bianchi al Conservatorio
Appuntamento d’eccezione, mercoledì 8 ottobre, presso l’Auditorium del Conservatorio di Frosinone, con Diego Bianchi.Il noto conduttore televisivo sarà nel capoluogo ciociaro nell’ambito del progetto ProBen (a favore del benessere degli studenti). Un progetto articolato tra seminari e laboratori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
MATCHDAY ? Frosinone Serie B Femminile 14:00 CEST ? C.S. Ferentino, Frosinone ? https://www.vivoazzurrotv.it/en Vai su Facebook
Frosinone – Conservatorio Refice: al via il progetto Proben, in campo iniziative per il benessere degli studenti - L’iniziativa mira a contrastare il disagio psicologico ed emotivo degli studenti, tramite servizi di supporto e counseling. Riporta tunews24.it
L’INTERVISTA/Frosinone, Camilla Refice: «Sulle orme di mio zio ma l’amore per la musica - Si è avvicinata alla musica da quando aveva 5 anni, ancora inconsapevole di essere la pronipote di un gigante dello scenario musicale italiano. Come scrive ilmessaggero.it