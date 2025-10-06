Frontex non solo migranti | verso un nuovo ruolo nella difesa europea dai droni

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 6 ottobre 2025 – I ministri dell’Interno dei Paesi membri dell’Unione europea si sono riuniti sabato a Monaco per quello che i funzionari hanno definito un “vertice sulla migrazione a linea dura”. Ma l’Agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera (Frontex) ha inaspettatamente assunto un ruolo centrale in un nuovo dibattito sulla sicurezza – questa volta non incentrato sulla migrazione, bensì sulla difesa. L’incontro è coinciso con una nuova ondata di tensione  nei cieli sopra la capitale bavarese. Nella tarda serata di venerdì, per la seconda volta in meno di 24 ore, le operazioni all’aeroporto di Monaco sono state temporaneamente sospese a causa di presunti avvistamenti di droni, causando disagi a oltre 6. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

frontex non solo migranti verso un nuovo ruolo nella difesa europea dai droni

© Quotidiano.net - Frontex, non solo migranti: verso un nuovo ruolo nella difesa europea dai droni

In questa notizia si parla di: frontex - migranti

Migranti, Frontex nega le accuse: “Sul soccorso di lunedì Sea Watch dice falsità”

"Cos'è successo davvero nel Mediterraneo". Frontex smentisce l'Ong dei migranti

Ong e migranti, Frontex smentisce i racconti di Sea Watch

frontex migranti verso nuovoFrontex, non solo migranti: verso un nuovo ruolo nella difesa europea dai droni - Il futuro ruolo di Frontex sarà discusso anche durante il Consiglio Affari Interni di questo mese, in vista della revisione del suo mandato prevista per l’anno prossimo. Come scrive quotidiano.net

Frontex invia 100 uomini per sorvegliare i confini della Grecia - Al via le operazioni rapide denominate Evros 2020 ed Egeo 2020, decise dall'agenzia europea Frontex e volte ad aiutare la Grecia nella difesa dei confini durante l'attuale emergenza migratoria con la ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Frontex Migranti Verso Nuovo