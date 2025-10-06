Frontale sulla provinciale dopo un' invasione di corsia | 3 feriti in ospedale
Incidente stradale sulla Strada provinciale 4 (in quel tratto Via Antonio Gramsci) a Padenghe sul Garda: il frontale è avvenuto intorno a mezzogiorno a seguito di una probabile invasione di corsia, su cui stanno comunque indagando gli agenti della Polizia Locale della Valtenesi, intervenuti per i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
