Frode da 43 milioni di euro sull' importazione di auto di lusso blitz della Finanza a Ferrara
Importazione fraudolenta di auto di lusso dalla Germania. Scatta il blitz anche a Ferrara. E’ l’accusa mossa al termine di una vasta operazione congiunta tra la Guardia di Finanza di Prato e la Procura europea che, secondo diverse agenzie di stampa, ha portato allo smantellamento di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Frode fiscale: sequestrati 97 milioni a società immobiliare di Casoria
Cosenza: sequestro da 16 milioni per maxi frode fiscale
Frode fiscale da 97 milioni di euro: società cartiera nel casertano. Blitz della guardia di finanza
Frode da 43 milioni di euro sul commercio di auto di lusso. Smantellata rete criminale italo-tedesca: - Un’operazione congiunta tra la Procura Europea (EPPO) di Bologna e la Guardia di Finanza di Prato ha portato allo smantellamento di una vasta organizzazione criminale italo- Lo riporta italiaoggi.it