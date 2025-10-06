Frode Bonus Cultura ecco come gli hacker hanno usato Spid irregolari
Centinaia i neodiciottenni destinatari della cosiddetta 18app che si sono ritrovati senza il contributo, usufruito da sconosciuti che avevano sottratto loro l'identità digitale. Oltre 400mila euro di danni al ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Frode del sisma bonus . Giro da oltre un milione. Imprenditori denunciati
Prato: frode fiscale su bonus edilizi. Sequestrati 2 milioni e mezzo di euro di crediti fittizi. Acquistati Rolex e beni di lusso
Maxi frode, bonus edilizi con i defunti
Frode con i bonus edilizi: sette persone indagate ? Raggiro da 200mila euro
Truffa del Bonus cultura, hacker svuotano il borsellino elettronico di 70 neomaggiorenni. «Sparito il contributo di 500 euro» - A Torino la Procura ha chiuso le indagini a carico di tre persone accusate di frode informatica ... Secondo msn.com