Friuli giovane centra 500mila euro al Gratta e vinci e sviene

Ha acquistato tre Gratta e vinci e quando ha scoperto di aver vinto 500mila euro, si è sentito male. È accaduto nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine. Protagonista della vicenda è un giovane arrivato poche settimane fa in Friuli dalla Campania, per un lavoro. Il giovane è andato nel locale Velox Pizza ed ha acquistato i tre tagliandi, ha "grattato" e vinto la considerevole cifra. A quel punto quando ha realizzato, ha perso i sensi ed è stato necessario soccorrerlo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Friuli, giovane centra 500mila euro al Gratta e vinci e sviene

