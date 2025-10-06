Frida Opera Musical al Teatro Carlo Gesualdo

Il 21 e 22 ottobre 2025 approda al Teatro Carlo Gesualdo Frida Opera Musical, una produzione intensa e visionaria firmata MIC International Company. Dopo il successo de La Divina Commedia Opera Musical e Van Gogh Café, la compagnia torna con un nuovo grande affresco teatrale dedicato a Frida. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

